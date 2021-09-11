時間不等人 黑石併購SOHO中國一案告吹

SOHO 中國 (410-HK) 宣布，黑石已撤回收購 SOHO 中國的決定。之前高盛代表黑石集團收購 SOHO 中國全數已發行股份的提案，由於滿足先決條件的進展不足，各方一致認為無法在最後截止日當天或之前滿足先決條件，各方也全數同意不會延後最後截止日。

這意味著 SOHO 中國創辦人潘石屹和張欣這對夫婦要出售該公司股份的計畫正式告吹，他們全身而退的計畫再度失敗。

今年 6 月 16 日，SOHO 中國發佈公告稱，黑石計劃買下 SOHO 中國，在交易完成後，SOHO 中國現有控股股東將保留 9% 的股份。同時也公布黑石收購 SOHO 中國的金額為每股 5 港元。

不過在 8 月 6 日，SOHO 中國再發出公告指出，與黑石集團的 236 億港元併購交易，被中國市場監管總局正式立案審查，主要調查是否這項交易違反中國的反壟斷法。

一位長期從事跨境併購交易的律師表示，黑石作為一家 PE 法人，原本是預期這個併購案能很快的進行，可是一旦進入政府審查後，何時能通過沒人能掌握，因為黑石無法等待，它的資金都是有成本的。

該律師提到這項交易是黑石和 SOHO 中國主動終止。在先決條件均未達成的情況下，交易雙方主動終止交易，也是因為各方認為要取得核准會花很長的時間。