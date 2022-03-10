華為英國兩董事盼總公司抨擊普丁未果 離職走人

據英國媒體報導，中國通訊設備巨擘華為的英國分公司，有兩名董事因為在俄羅斯侵略烏克蘭的問題上，意見和中國總公司相左，已經離職求去。

根據英國《Sky News》周三 (9 日) 報導，華為英國分公司的 Andrew Cahn 和 Ken Olisa 爵士，已於同 (9) 日辭去非執行董事的職務。

Andrew Cahn 和 Ken Olisa 爵士，分別於 2015 年和 2018 年起擔任華為英國分公司的董事。依照 Sky News 的報導內容，前述兩人之所以離職求去，原因在於他們要求中國深圳華為總公司，應針對俄羅斯普丁政權出兵烏克蘭一事表態譴責，但該意見未被總公司方面採納有關。

《日本經濟新聞》周四 (10 日) 針對此事向華為求證，華為答覆 Andrew Cahn 和 Ken Olisa 爵士「在英國的努力上給予大力支援，也幫助公司治理處在高度水準，感謝他們的寶貴指導。」但是沒有提到兩人離職的理由。

華為於 1997 年在俄羅斯成立分公司，在當地有和俄羅斯最大電信商 MTS 合作，共同推動通訊網路的建構。中國政府未針對烏克蘭情勢抨擊俄羅斯，也反對國際社會的經濟制裁。而在俄羅斯發展業務的中國企業，有大多數都為了相關問題的因應之道而傷透腦筋，關於今後方針也沒有明確表態。