崇越電去年EPS 8.04元 擬配6元現金股利

矽利光通路商崇越電 (3388-TW) 今 (9) 日公告去年財報，受惠消費性電子及車用產品接單暢旺，全年營運三率三升，稅後純益 5.95 億元，年增 51.02%，每股稅後純益 8.04 元，雙雙創下歷史新高。

崇越電董事會今日也決議通過盈餘分配案，每股擬配發現金股利 6 元，配發率約 75%，維持過往水準，以今日收盤價 84.5 元推算，現金殖利率達 7.10%。

崇越電去年第四季營收 25.17 億元，季增 1.74%，年增 16.04%，毛利率 20.18%，季增 1.44 個百分點，年增 1.56 個百分點，營益率 7.91%，季減 0.41 個百分點，年增 1.38 個百分點，稅後純益 1.56 億元，季減 0.64%，年增 39.29%，每股稅後純益 2.12 元。

崇越電去年全年營收 94.34 億元，年增 19.22%，毛利率 19.75%，年增 2.48 個百分點，營益率 8.13%，年增 1.8 個百分點，稅後純益 5.95 億元，年增 51.02%，每股稅後純益 8.04 元。

展望後市，崇越電指出，依目前在手訂單來看，各產業訂單需求持續旺盛，上游原物料供給也吃緊，價格易漲難跌趨勢不易改變，公司也審慎觀察矽利光價格走勢發展，對今年營運審慎正向看待。