群光前三季純益44.88億元 每股賺6.35元 創歷史次高

群光 (2385-TW) 受惠商用筆電需求、消費性產品旺季加持，以及產品組合優化，第三季稅後純益 15.96 億元，季增 21%，但受到基期高影響，仍較去年同期下滑 10.67%，每股純益 2.25 元；前三季稅後純益 44.88 億元，寫歷史次高，年增 6.45%，每股純益 6.35 元。

群光第三季營收 273.49 億元，季增 8%、年增 4%；毛利率 17.7%，季增 0.3 個百分點、年增 2.85 個百分點；營益率 9%，季增 1.7 個百分點、年減 1.46 個百分點；稅後純益 15.96 億元，季增 21%、年減 10.67%，每股純益 2.25 元。

群光前三季營收 777.79 億元，年增 12%；毛利率 17.5%，年減 1.53 個百分點；營利率 7.9%，年減 1.21 個百分點；稅後純益 44.87 億元，年增 6.45%，每股純益 6.35 元。

群光同步公告 10 月營收 94.73 億元，月減 3.86%、年增 9%；前 10 月營收 872.52 億元，年增 11%；單月、累計營收雙創歷史同期新高。

展望後市，法人表示，高階商用等 NB 需求持續暢旺，且因應明年農曆春節，預期客戶將於年底前備貨，估本季拉貨量有望優於預期，此外，消費性影像產品迎出貨旺季，惟半導體 IC 缺貨，部分訂單延至第四季出貨，估本季營收將與第三季相當，今年全年營收有望年增雙位數、首次突破千億元，續創新高。

群光表示，自疫情爆發以來，筆電需求異軍突起，今年上半年 Chromebook 需求強勁，下半年轉而由高階商用筆電需求增加，公司也隨著趨勢調整策略、整合料源及產線，爭取高階商用筆電 LED 背光鍵盤商機，累計至今業績成長超過 3 成。

除了高階商用筆電外，群光指出，美系客戶推出 2-in-1 平板電腦，同步帶動平板鍵盤出貨量，而電競 PC 鍵盤出貨也持續成長，更加推升鍵盤單價以及高附加價值鍵盤營收。

消費性電子產品方面，群光旗下智慧家庭 IP Cam、門鈴攝影機、高階監控攝影機以及運動攝影機均已出貨，不過仍受半導體料況仍難以全盤掌握，第三季訂單被迫遞延。