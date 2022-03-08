綠界公開申購凍資1403億元 史上第六高

歐買尬集團旗下興櫃股王綠界科技 (6763-TW) 公開申購昨 (7) 日截止，證交所今 (8) 日統計，總申購筆數共 18.4 萬筆，以每股承銷價 760 元計算，凍結市場資金約 1403 億元，為史上第六高金額，中籤率 0.35%，預計 3 月 15 日掛牌上櫃。

綠界成立於 1996 年，是國內最早、目前規模最大的第三方支付品牌，上櫃後資本額 1.7 億元，遊戲廠歐買尬 (3687-TW) 為主要股東，持股 31.68%；綠界主要業務為手續費收入，金流代收業務包含提供信用卡、ATM 櫃員機、網路 ATM 及超商條代碼四大付款管道等第三方支付。

綠界 2020 年金流規模突破 604 億元、2021 年為 772 億元，以全市場 2400 億元規模來看，市占率超過四分之一。去年營收引擎來自線上金流，今年將有三大動能驅動，包括線上金流、線下刷卡機及新型交易付款閘道。

綠界科技去年全年稅後純益 3.17 億元，年增 74.55%，每股純益 21.42 元。展望今年，法人看好，隨著第三方金流服務每年穩定成長，未來 3 年線上交易市場每年仍有 20% 以上成長率，在三大動能推升下，今年營運仍有機會維持高度成長。