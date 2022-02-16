綠界科技3/16轉上櫃 每股承銷價760元改寫新紀錄 抽中現賺43萬

綠界科技 (6763-TW) 今 (16) 日舉辦上櫃前線上業績發表會，預計 3 月 16 日轉上櫃，成為首家第三方支付上櫃公司，每股承銷價為 760 元，超越力智 (6719-TW) 先前的掛牌價 589 元，改寫台股上市櫃最高承銷價紀錄，以今日興櫃收盤價 1190 元計算，抽中一張將現賺 43 萬元。

綠界成立於 1996 年，經營至今已長達 26 年，是國內最早、目前規模最大的第三方支付品牌，上櫃後資本額 1.7 億元，遊戲廠歐買尬 (3687-TW) 為主要股東，持股 31.68%。

綠界主要業務為手續費收入，金流代收業務包含提供信用卡、ATM 櫃員機、網路 ATM 及超商條代碼四大付款管道等第三方支付服務，也提供物流、電子發票、資安健檢及專案系統等服務，但公司強調不會投資區塊鏈產業。

綠界 2020 年金流規模突破 604 億元、2021 年為 772 億元，以全市場 2400 億元規模來看，市占率超過四分之一。綠界總經理黃華勇指出，去年營收引擎來自線上金流，今年將有三大動能驅動，包括線上金流、線下刷卡機及新型交易付款閘道。

黃華勇也說，早期台灣電視購物興盛，並逐步走向網路購物世代，下個世代預期將是直播帶貨，未來幾年綠界科技在直播帶貨服務會介入更深，目前有幾個相關領域的重要客戶，如美賣。

綠界科技去年全年稅後純益 3.17 億元，年增 74.55%，每股純益 21.42 元。展望今年，法人看好，隨著第三方金流服務每年穩定成長，未來 3 年線上交易市場每年仍有 20% 以上成長率，在三大動能推升下，今年營運仍有機會維持高度成長。