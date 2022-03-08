台股跌破萬七 三大法人賣超536.14億元 外資近5日倒貨1982億元

美股周一全面跳水，台股今 (8) 日跌勢止不住，晶圓雙雄等電子權值股持續探底，金融、傳產也賣壓沉重，指數一度重挫逾 400 點，摜破 16800 點，終場下跌 353 點，收在 16825 點，續探近 5 個月新低，成交值為 4434 億元，外資今天再賣 461 億元，累計近 5 個交易日已提款 1982 億元。

觀察法人資金變動情形，外資今天再倒貨 461.3 億元，為連續 5 個交易日賣超，累計賣超達 1982 億元；投信仍力挺台股買超 46.67 億元，寫下連 25 買紀錄；自營商賣超 121.63 億元。三大法人合計賣超 536.14 億元。

台積電 (2330-TW) 今天也面臨 560 元保衛戰，終場跌 2.26%，收在 563 元，市值下滑至 14.59 兆元；聯電 (2303-TW) 盤中跌幅擴大至 3% 以上，終場失守 50 元大關，收 49.7 元，創 9 個多月新低。

昨天強勢的鋼鐵族群，今天遭到調節，中鋼重挫逾 4%，第一銅、志聯打入跌停，燁輝、中鴻、春雨、東和鋼鐵、聚亨等多檔皆大跌逾半根停板。

航運股同樣賣壓沉重，貨櫃航商陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 下挫 5%，長榮 (2603-TW) 陷多空交戰，一度重挫逾 8%，尾盤跌幅縮至 2%，航空雙雄遭拋售，華航終場大跌逾 7%，長榮航跌逾 6%。