外資再砍晶圓雙雄提款362億元 中鋼土洋對作

台股今 (7) 日重摔下跌 557 點，收在 17178 點，創單日史上第八大跌點，其中，外資狂倒 822 億元，大舉提款晶圓雙雄 9.7 萬張，共 362.3 億元，資金則大量轉進元大台灣 50 反 1 等 ETF 避險，另外，今日逆勢抗跌的中鋼 (2002-TW)，內外資不同調，外資站賣方，投信則站買方。

三大法人僅投信站在買方，買超 76.26 億元，外資大超 822.64 億元、自營商同步賣超 118.08 億元，三大法人合計賣超 864.21 億元。期貨方面，外資淨空單增加 692 口至 19469 口。

外資賣超標的方面，賣超台積電 (2330-TW) 5.9 萬張居冠，聯電 (2303-TW) 3.7 萬張，合計提款 362.3 億元、賣超日月光投控 2.2 萬張、鴻海 1.9 萬張；金融股則大力調節元大金 2.6 萬張、新光金約 2 萬張、富邦金逾 1.5 萬張。

不過無懼大盤賣壓的鋼鐵族群，外資也趁機大賣中鋼 2.1 萬張，同步賣超傳產股華航、陽明等；另外，元大台灣 50、國泰台灣 5G+、國泰永續高股息等 ETF 也調節 2-4 萬張。

外資資金也尋避風港，今日湧入元大台灣 50 反 1，買超 10.76 萬張最多，國泰臺灣加權反 1、期街口布蘭特正 2 與富邦越南布各局超過 4000 張。

外資買超個股方面，開發金 9251 張，富采 8242 張、台亞 4030 張，上曜、榮剛、華晶科等逾 3000 張。

外資大賣中鋼之際，投信加碼買超約 4.3 萬張，其次買超標的包括中鴻 5945 張、開發金 5657 張，仁寶、旺宏、友達、永豐金、南亞科、英業達、聯電等均有 2000-3000 張。

投信賣超標的方面，包括富采、泰鼎 - KY、元大高股息、中美晶、華航、世界、環球晶、技嘉、亞信、京元電。