將來銀行拚3/29正式開業 端全台首創創新武器試水溫

歷經 6 周試營運期，將來銀行今 (7) 日宣布，預計 3 月 29 日開業，搶在開業前，將來銀行推出全台首創「帳號自由選」服務提前上線，有別於傳統銀行由銀行決定，民眾即日起可以自選 10 碼參與將來銀行帳號的預約活動。

將來銀行董事長鍾福貴表示，自 1 月 22 日開始歷經六週試營運期，包括旗下員工、親友、廠商等超過 1000 位 參與試營運，過程順利，待主管機關金管會同意後，預計 3 月 29 日正式開業營運。

對於將來銀行的營運目標，將來銀行總經理許柏林表示，希望 2 年內用戶能達到百萬戶，並期望在 4 年內達到損益兩平，開業預計提供存款、放款、支付、轉帳四大業務，並預計今年 10 月展開外匯業務，目標年底前提供房貸、財富管理商品等業務。

將來銀行開業前先端出創新武器小試水溫，宣布「自己帳號自己選」，將來銀行說明，車牌號碼、手機號碼提供付費選號服務在台灣已行之有年，但金融消費者向銀行開戶，幾乎都由銀行配發帳號，金融消費者沒有選擇帳號號碼的自主權。

將來銀行主動挖掘市場潛在需求，看準新世代偏好「個人化」、「自主權」的大趨勢，今日推出「帳號自由選」預約活動，消費者只要想好喜愛的 10 碼數字，至將來銀行自選號活動網站登錄，即可提前預約自己喜好的帳號，免任何費用享受銀行帳號由自己決定的全新體驗。