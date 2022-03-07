女人一定要「5錢」 靠兩招保財庫

明 (8) 日為國際婦女節，全球人壽提供女性朋友們對保障及退休規劃 5 大提醒，無論未婚、已婚，都一定要懂得多愛自己一點，替自己做好醫療保障安排、提早一步做退休規劃，保單也是女性重要的財庫，女人要累積夠本，才有底氣面對外來種種挑戰。

根據財政部最新公布的 108 年度綜所稅各類所得註，男性平均每人所得為 64.1 萬元，而女性平均所得則為 41.4 萬元，男性所得是女性的 1.55 倍，主要是因為部分女性婚後會選擇離開職場，再加上「一家之主」的傳統觀念，讓男性多為家庭經濟主力，其中以 60 歲以上最為明顯。

但全球人壽提醒女性朋友們，不管是否為家庭主婦，都要注重自己的保險保障，甚至是退休規劃。

全球人壽表示，女性手邊一定要有錢，而且「有錢」要從兩大規劃來看，第一個就是透過完整的醫療保障，讓錢不會被突發的疾病或意外侵蝕，把醫療保障安排好，即便未來沒有同居者相互支應，還有保險可以幫忙應付；第二就是預先做好退休規劃，無論是否有家庭的負擔，也要把人生下半場或退休的生活費都準備好，照顧自己到終老。

在規劃醫療保障部分，無論是確診時的重大傷病險、住院中的日額型醫療險與實支實付醫療險、或出院後的長期照護險，每一個保障環節都非常重要。

全球人壽也特別提醒 3 點，首先平均壽命不斷地延長中，而女性的平均壽命比男性更長，建議必備終身日額型醫療險，尤其老年就診機會變多，最好趁年輕時投保，不但保費較便宜，還具有限期繳費、保費固定、保障終身等四大優點，不用擔心保費隨年齡增長而變多；其次就是拉高實支實付型醫療險的額度，填補未來需要自費的醫療及雜支費用；第三，如預算有餘裕時，也一定要做好長照規劃，為未來萬一沒有能力工作賺錢時做好準備。

至於退休規劃，全球人壽也提醒 2 點，在規劃退休前，別忘了替自己的職涯準備「B 計劃」，也就是在突然被解僱、需要面臨轉職的時候，可以有新的選擇，例如擁有一筆創業基金或進修基金。再來，就是做未來的退休規劃，幫自己老年生活留下多一點的生活費。

全球人壽建議，可以及早分三階段「短期、中期、長期」來準備，透過資產累積型的「利變型壽險」進行規律性的累積、利用時間達到複利滾存效果，無論是短期買一輛屬於自己的車、中期幫自己累積一筆創業基金、長期幫自己留下一筆老年生活費，都可以輕鬆應對。