三階段女性保險需求大不同 對症下藥強化保障防護網

現代女性經濟獨立，保險業者提醒，在衝刺事業之際也勿忘保障規劃，建議不同年齡層的女人可視經濟與理財需求規劃保險，舉例來說，35 歲以下的年輕族群可強化醫療保障，35 歲到 50 歲宜強化癌症相關險種，50 歲以上著重特定傷病險，替人生下半場打造強韌防護網。

20 歲至 35 歲年輕族群 醫療定期險高 CP 值

康健人壽指出，20 到 35 歲的女性，工作事業剛起步預算有限，建議可選擇高 CP 值的醫療保障，像是康健人壽「醫定健康定期健康保險」，就完整涵蓋住院、手術、處置、法定傳染病及負壓隔離病房。

此外，部分保單還加入健康促進外溢概念，保戶維持良好體況再享保費折扣。以 30 歲女性，投保 10 年期，保險金額新台幣 1000 元為例，每天保費約 27 元，年繳保費約 9880 元，即可享有全方位定期醫療保障。

若預算較為充足，康健人壽建議這個族群可以考慮終身醫療險，趁年輕保費較低且有穩定收入時趁早規劃，當面對隨著年齡增長的醫療費用時可較無後顧之憂。

舉例來說，康健人壽「終身醫靠終身醫療保險」同樣涵蓋住院、手術、法定傳染病、負壓隔離病房等醫療照護，終身可享有保險金額 3,600 倍之醫療帳戶。以 30 歲女性，保險金額 1000 元為例，每天保費約 64 元，年繳保費約 23300 元，繳費 20 年即可享有終身 360 萬醫療帳戶。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 表示，康健人壽亦針對年輕族群推出網路投保意外險服務，以每日銅板價的超親民費用，為通勤族、開車族、或是經常有需交通旅遊的女性增加完善保障。康健人壽的 e 元專區共提供三種網路投保意外險商品，民眾可視需求選擇，透過手機或電腦就可輕鬆投保，每天最低花費不到 1 元，最低每年 337 元起，就可獲得百萬保障，讓經常在外通勤的年輕女性可以輕鬆補足缺口。

35 歲至 50 歲三明治女性 加強癌症險保障

這個年齡層的女性通常背負著照顧一家老小甜蜜重擔，特別需要檢視自身保障是否有缺口，康健人壽的「醫起守護防癌定期健康保險」，為正值職場巔峰期加強癌症險保障，投保第二年起，女性常見特定癌症例如子宮頸癌、子宮體癌、和卵巢癌，都可享額外給付保險金額 50%。罹癌後免收集單據並享整筆給付保險金以及 60 個月的照護金。

凡罹患重度癌症，立即豁免續期保險費且保單持續有效，每隔兩年再次確診重度癌症，無論癌症持續、轉移、復發或新確診癌症，皆再享有保障。此保單亦涵蓋健康促進外溢功能，身體健康保戶每年再享約 10% 保費折扣，鼓勵女性維持健康體況降低風險。

50 歲以上 加強特定傷病保障

面臨年齡增長伴隨而來的慢性病風險，透過完善的特定傷病保障規劃，獨立自己的新世代女性，選擇適合自己的療養方式，同時減輕家人的負擔。

康健人壽「樂活長青定期保險」，涵蓋 8 項特定傷病保障，例如嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症、嚴重運動神經元疾病、嚴重再生不良性貧血、嚴重第三度燒燙傷、多發性硬化症、良性腦腫瘤併神經障礙後遺症、急性腦炎併神經障礙後遺症。

康健人壽指出，罹病後不需收集醫療單據，提供整筆保險金給付及 120 個月的生活照護保險金，以因應龐大的醫療支出及補強看護保障缺口。若因意外導致重大失能 (1~6 級)，更提供 120 個月長期照護補助。