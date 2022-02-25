宏泰人壽拚微型保單承保人數成長200% 力推小額終老保險

宏泰人壽今 (25) 日表示，配合金管會政策，持續推動微型保險及小額終老保險，其中，今 (2022) 年度也設定擴大承保規模的目標，期望微型保單提高投保的人數，目標希望成長 200%，為建構社會保險安全網盡一份心力，達成真正的公平待客。

微型保險保費低廉、投保手續相對容易、保障內容簡單易懂，可為符合資格的經濟弱勢者提供包含身故及失能保障等基本保險保障，萬一不幸發生微型保險保障所含括的事故，可以減緩家庭經濟可能面臨的衝擊。

而小額終老保險也有類似功能，一般民眾皆可投保，同樣以提供基本保障為目的，投保門檻低，保險費與一般終身壽險相比較為便宜，另外還可搭配保險附約，讓保障更為周全。

宏泰人壽公平待客促進委員會副召集人副總蔡麗絲表示，微型保險能夠讓金融弱勢不再被商業保險排除在外，因此宏泰人壽在業務推廣時，也積極尋找合宜的對象，不斷地宣傳、宣導。公司自 2015 年起就開始與財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金及嘉義縣六腳鄉公所合作，協助提供符合資格的對象予以承保。

宏泰人壽進一步指出，現階段的目標是擴大微型保險的承保規模，因此主動出擊，與其他地方政府、更多的社福團體洽詢，讓更多有需要的人納入微型保險的保護傘之下。

另外，小額終老保險也是宏泰人壽業務重點項目之一；宏泰人壽真心小額終身壽險（WLF）15 足歲即可投保，投保保險金額 30 萬元（含）以上時，可附加終身型或定期型附約，這樣的投保方式可以讓保障更完整周全，因此深受保戶青睞，在業務同仁積極推廣之下，自去年起持續繳出亮眼的好成績。宏泰人壽在基富通好好退休平台也推出小額終老相關保險，讓習慣使用網路的 45 歲以上保戶可以在平台上進行完整試算及立即投保，操作介面簡單，保障內容清楚明瞭，便利性極高。

蔡麗絲說，不論是微型保險或是小額終老保險，宏泰人壽都希望透過多方管道的推廣，加速社會保險安全網的建構，以達成照顧社會上每一族群的目的，真正落實公平待客。