五家保險公司業務投資遭罰未解禁 金管會緊盯改善計畫

金管會今 (17) 日統計，目前還有五家保險公司因為過去的重大缺失，在商品業務面或投資交易面被限制不得承作，至今皆尚未解禁，其中，宏泰人壽、遠雄人壽各被罰兩項最多，金管會緊盯改善計畫。

五家遭罰的保險公司分別為：南山人壽、宏泰人壽、遠雄人壽、安達產險、新光產險。

南山人壽因為新資訊系統問題遭停賣投資型保單，但系統仍要修正並經第三方專業機構查驗通過，報金管會同意，才能解除投資型保單禁令。

宏泰人壽因為不當調漲健康險附約薰衣草調費率，遭金管會停止銷售保證續保的健康保險新契約一年，要到今年 9 月初才到期。

安達產險則因未經許可在航空公司網頁賣保單，遭停止銷售旅遊綜合保險、旅遊平安險及其他保險商品共 6 個月，今年 4 月初才能重啟銷售。

投資面部分，宏泰人壽、遠雄人壽都被限制三年不得新增不動產投資，兩家公司雖然都已遭罰滿三年，但因為金管會對兩家公司所提的改善計畫仍未核可，所以還是不能投資不動產。

而遠雄人壽、新光產險則被限制利害關係人交易，其中，遠雄人壽被限制 3 年不得與利害關係人進行授信或其他交易，改善計畫仍不符金管會要求，因此也還未解禁。

而新光產險則是為鞏固家族經營權，透過盤後鉅額配對交易買進新光紡織股票，但違反利害關係人交易程序，所以被限制 2 年內不得以盤後定價交易及鉅額配對交易方式辦理利害關係人發行的股票交易，要到 2023 年的 1 月才會期滿。