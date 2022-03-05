GIS-KY去年純益年增16.9% 每股賺12.97元 擬配息5元

觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 昨 (4) 日公告去年財報，受惠平板、筆電出貨動能維持高檔，全年稅後純益達 43.63 億元、年增 16.9%，每股純益 12.97 元，續賺進一股本，也公告去年盈餘每股擬配發 5 元現金股利，以昨日收盤價 90 元計算，現金殖利率達 5.55%。

業成去年第四季合併營收 348.62 億元，季減 3.62%、年減 7.93%，毛利率 10.96%，季增 1.28 個百分點、年增 1.75 個百分點，營益率 3.74%，持平上季、年增 0.48 個百分點；稅後純益 12.74 億元，季減 14.88%、年減 1.94%，每股純益 3.82 元。

業成累計去年全年營收達 1323.77 億元、年增 4.1%，毛利率 9.62%、年增 1 個百分點，營益率 2.83%、年增 0.83 個百分點；稅後純益 43.63 億元、年增 16.9%，連五年賺進一個股本，每股純益 12.97 元。

另一方面，業成因應業務需求，董事會也核准成都子公司、英特盛科技新增資本預算達 18.21 億元，將用於新技術開發及產能擴建需求，今年股東會則預計 5 月 31 日召開。