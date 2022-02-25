〈俄烏衝突〉俄烏大戰對亞洲經濟體有何影響？野村：印度最受傷 中國影響有限

在俄烏戰爭持續升級之際，野村控股分析俄烏戰爭對亞洲主要經濟體的影響，認為印度、菲律賓、泰國等高度依賴石油進口國家的損失最大，而中國受到的影響較為有限。

野村 Sonal Varma 等分析師表示，俄烏戰爭對亞洲的影響主要透過大宗商品，特別是燃料和食品價格，俄烏戰爭將會令大宗產品價格持續上漲，從而推高各國通膨、拖累經濟成長、引發貨幣貶值。

根據野村的預估，如果油價上漲 10%，印度和菲律賓的通膨率可能會上升 0.4 個百分點，經濟成長率分別下降 0.2 和 0.1 個百分點；泰國的通膨率可能會攀升 0.3 個百分點，經濟成長率掉 0.1 個百分點。

由於這些國家高度依賴石油進口，經常賬逆差可能進一步擴大，引發貨幣貶值。

相較下，俄烏戰爭對中國經濟的影響較為有限，如果油價上漲 10%，對中國國內生產毛額（GDP）成長的影響較小，對於通膨的影響也只有 0.1 個百分點。

野村表示，多數亞洲消費者尚未完全走出新冠肺炎疫情的陰影，且儲蓄率較低，因此通膨上升可能擠壓實際可支配收入，削弱消費回升動能。野村說：「我們還看到企業獲利率面臨風險，因為企業不太可能將整個產出成本轉嫁給消費者。」

清華大學戰略與安全研究中心客座研究員卞永祖也說：「不管是俄羅斯還是烏克蘭，兩國與中國的經濟合作在中國對外經濟合作中的比重都很低，而且中國與俄羅斯之間的貿易會逐漸使用本幣交易，這樣，對俄羅斯的制裁對中國的負面影響就不會很大。」

俄國石油巨擘 Gazprom Neft 表示，將成為首家完全使用人民幣結算的俄國企業。該公司在中國 34 座機場運營，到年底俄國各大航空公司的班機在中國加油時，將使用人民幣結算。