〈303全台大停電〉經長親上火線致歉 南部中午陸續復電

今 (3) 日上午 9 點 7 分，台電南部發生大停電，北部也有零星的停電情形，經濟部長王美花親上火線說明，並向大眾致歉，她表示，在第一時間趕緊成立應變中心，包括經濟部、台電，目前水力、燃煤、燃氣、核能陸續投入發電，北部電力預計中午前就能恢復正常，南部中午會陸續開始復電。

王美花表示，對於停電造成南部民眾生活不便，她表達深深的歉意。此次為興達電廠發生事故，因此影響龍崎變電所的運作，由於龍崎與整個南部電廠有關聯，造成整個南部電廠停電，台電隨後將興達電廠關閉、切開系統，其他電廠就能陸續恢復運行。

王美花指出，因為啟動電源需要一些時間，所以水力發電已經在發電中，燃煤、燃氣、核能也都陸續啟動，不過，各機組啟動時間不一，到滿載需要一段時間，且核能也要經原能會同意才能啟動。

王美花表示，根據目前初步掌握，由於北部為低頻卸載，電力系統預計中午前應該就能恢復，南部中午會陸續開始復電，因為南部電廠的電會陸續上來，全部復電的時間稍晚再對外說明。

王美花說明，事實上，興達電廠發生事故的時候，全台備轉容量率有高達 24% 以上，她強調，與電力供給、備轉完全沒有關係。

王美花表示，龍崎變電所瞬間高達 1050 萬千瓦，導致龍崎以南機組全部跳脫，系統自動切離保護。目前來看，台南以南停電規模較大，台電先就重要設施趕快恢復供電，家戶也會趕快來復電，北部因低頻卸載，為點狀式停電。