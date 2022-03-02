台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日  迄 03/02
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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2314   台揚        03/03  上市增資    02/24-03/01       850   52.00     52.00  台新       01   03/02     51665
6751   智聯服務    03/03  上櫃增資    02/24-03/01       627   45.00     45.00  福邦       01   03/02     22854
6829   千附精密    03/07  初上櫃      03/01-03/03      1599   66.00     66.00  元大       01   03/04     70985
8438   昶昕        03/07  初上市      03/01-03/03      1715   40.00     40.00  中國信託   01   03/04     78820
4923   力士        03/08  初上櫃      03/02-03/04       666   61.88     61.88  宏遠       01   03/07
6763   綠界科技    03/09  初上櫃      03/03-03/07       663  760.00    760.00  元富       01   03/08

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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