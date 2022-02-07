〈虎年開紅盤〉第一金線上團拜 董座勉繼續提升非銀行獲利占比

第一金 (2892-TW) 今 (7) 日舉行新春團拜，金控暨銀行董事長邱月琴表示，金控去年扣除銀行，其他子公司獲利占比突破 12%，成功改善非銀行獲利結構，期許新的一年非銀行獲利占比能持續提升並強化經營韌性。

考量防疫需求，第一金控與銀行今天以視訊連線方式舉行新春團拜，金控暨銀行董事長邱月琴率領總行的一級主管與國內外子公司、分公司據點同仁拜年賀新春，感謝同仁過去一年的付出與貢獻，期勉未來一起攜手朝目標邁進。

邱月琴致詞時提到，去年雖有疫情衝擊，但第一金仍繳出亮眼成績，金控稅後純益 197.39 億元，續創歷史新高，核心子公司一銀獲利 176.52 億元，值得一提的是，銀行以外子公司稅後淨利達 24.5 億元，獲利占比突破 12%，同樣寫下新高水準，展現金控經營獲利的韌性，以及改善非銀行獲利結構的決心與成果。

邱月琴指出，各子公司在推展業務方面亦有所斬獲，其中一銀的數位帳戶 iLeo 去年第三季為市場第 4 大，同時開辦「財管 2.0」高資產財富管理業務及「信託 2.0」全方位信託業務，並新設美國休士頓分行。

其他子公司部分，第一金證券獲金管會評選為落實公平待客原則前 20% 業者；第一金人壽在成為全資子公司後，自有資金規模已達 585 億元，複合年均成長率逾 33%；第一金投信亦取得勞動基金運用局代操額度 80 億元。

另外，第一管顧配合政府「能源轉型計畫」，持續募集綠能基金。兄弟公司攜手合力拓展業務版圖，致力提供客戶多元且完整的金融服務。

展望 2022 年，邱月琴表示，第一金將秉持「驅動獲利韌性，永續創新轉型」經營主軸，持續強化經營韌性，提升非銀行獲利占比，並在落實法令遵循、內控制度、資訊安全及風險管理的基礎下，納入減碳與氣候變遷的因應策略，貫徹「永續金融，第一品牌」之發展目標。

