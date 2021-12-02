和勤11月營收2.38億元創同期高 旺季動能延伸至明年Q1

精密沖壓大廠和勤 (1586-TW) 今 (2) 日公告 11 月合併營收，達 2.38 億元，月增 13.21%，年增率 0.29%，創同期新高，前 11 月營收 23.95 億元，年增 16.65%，和勤表示，旺季效應將持續反映，出貨時程將延續至明年首季。

和勤指出，中國大陸供電恢復正常以及新品量產，預期第四季仍是今年最旺一季。

和勤 11 月兩大業務營收分別為汽車零件 1.56 億元，佔比 65.82％；硬碟機構件（VCM Plate）7101 萬元，佔比 29.67％。汽車零件部分，受晶片缺貨影響，11 月旺季表現不及去年同期，但仍較上月增加，旺季需求仍暢旺，加上新品出貨，預期旺季效應將拉長，從第四季延續至 2022 年第一季。

11 月和勤硬碟（HDD）零件保持產能滿載，公司專注在高階儲存硬碟機種機構件（VCM Plate），客戶涵蓋全球前三大品牌，隨著資料中心、伺服器需求成長，高階儲存硬碟市場規模穩定增長，公司硬碟零件營收維持在高檔。

和勤 2021 年前三季稅後純益 9651 萬元，持平於去年同期，每股純益 1.19 元。

和勤認為，原物料漲勢趨緩及新台幣匯率穩定，預期今年陸續調漲產品價格的效益在第四季將更明顯，且電動車零件比重持續拉高全年獲利表現應有成長表現。