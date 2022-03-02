海底撈創辦人張勇卸任CEO 最牛服務員接棒

中國連鎖火鍋業者海底撈 (06862-HK) 宣布，創辦人張勇卸下執行長職務，並由副執行長楊利娟接任，在海底撈發布 2021 年財報前，張勇選擇急流勇退，為這段創業人生畫上句點。

海底撈周二（1 日）發布高層人事異動公告，張勇卸下執行長職務，由享有「最牛服務員」稱號的副執行長、營運長楊利娟接任。

日前海底撈剛發布獲利預警，預告 2021 年轉虧，估計虧損人民幣 38 億元至 45 億元。在海底撈發布 2021 年年報前，張勇選擇卸下執行長職務。

海底撈的獲利預警，凸顯近兩年海底撈加速擴張又緊急剎車的苦果。海底撈往年財報顯示，在新冠肺炎疫情肆虐之際，海底撈的門市家數在 2020 年激增 544 家，2021 年上半年新增 299 家，截至 2021 年上半年，門市家數達到 1,597 家。

然而，到了 2021 年下半年，海底撈緊急剎車，宣布收掉 300 家門市。

對此，張勇曾在內部對擴張戰略做出反思：「2020 年 6 月我進一步做出擴店的計劃，現在看確實是盲目自信。目前的苦果，只能由我們自己一口一口咽下去。」

對張勇來說，一個曾站在聚光燈下的人，如今體面完成謝幕，算是這段創業人生畫上一個得體的句號。對海底撈而言，過去圍繞張勇個人的管理方式，已不適應如今龐大的組織體系，新的組織風格需要破釜沈舟。

不過，張勇並未退出海底撈，他將繼續擔任董事會主席與執行董事。現在他必須在傳統師徒制與標準化流程之間找到平衡，在個人管理風格和組織風格變革之間平順切換。