兩利空夾擊 壽險業元月淨值大減近3000億元

金管會今 (1) 日公布壽險業 2022 年 1 月損益，受到股市下跌、利率走升雙重夾擊，壽險業元月淨值大舉蒸發近 3000 億元。

保險業元月稅前盈餘 690 億元，較去年同期增加 56 億元或 8.8%；其中，壽險業稅前盈餘為 651 億元，較去年同期增加 38 億元或 6.2%；產險業稅前盈餘為 39 億元，年增 18 億元，增幅高達 85.7%。

資本市場元月呈現動盪，台股單月就大跌 2.99%，也拖累壽險業淨值掉到 2 兆 4226 億元，單月大減 2996 億元，較去年同期減少 177 億元，年減 0.7%。產險業淨值單月也減少 37 億元，不過，與去年同期相比則逆勢增加 128 億元，年增 8.9%，

匯兌部分，壽險業元月若完全不避險，海外投資匯兌收益達新台幣 545 億元，但因避險影響，避險工具換匯成本 80 億元、避險工具評價虧損達 391 億元，再加上 106 億元外匯準備金，讓匯兌總成本為匯損 32 億元。

截至 1 月底，新臺幣兌美元匯率相對於 2021 年底貶值幅度為 0.5%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為 543 億元，較去年底增加 106 億元。

壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 為 1018 億元。