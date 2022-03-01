接見八大工商團體 蔡英文重申穩定供電原則

總統蔡英文今 (1) 日上午接見八大工商團體理事長，她指出，政府將維持供電穩定，持續增加再生能源建置進度，透過「移工留才方案」讓具備技術能力的移工人才留在台灣，並與業界密切合作，協助企業邁向 2050 年淨零轉型目標，同時籲業界加薪讓勞工共享經濟成長果實。

蔡總統表示，去年台灣出口成長近 3 成，人均 GDP 也首次超過 3 萬美元，期待各個產業的優異成果，也可以透過加薪的方式，與勞工共享經濟成長的果實。

關於業界關心的用電議題，蔡總統指出，正因為連續幾年經濟的優異成長，連帶提升用電量成長，很多企業對於未來用電情況很關切，預計今年用電尖峰仍會成長，但有幾項工作已經實施，會確保供電。

蔡總統說明，再生能源時代來臨後，中午日間用電尖峰已不再是問題，甚至更有餘裕，接下來，政府會用各項具體做法處理夜間用電尖峰的議題。整體而言，政府會持續維持供電穩定，像是水情好轉後，將水力發電集中在夜間尖峰時段使用，同時加快機組的修復速度，以及運用時間電價優惠，挪移用電尖峰。此外，新機組的發電量能，也會大於除役的量能。

談及再生能源，蔡總統說，太陽光電今年會新增 3GW 以上的建置，今年也預計會有 4 個離岸風場，可以趕上進度完工。2025 年之後，政府仍會持續每年增加再生能源建置的進度，這些都代表我們在穩定供電的同時，繼續減碳、降空污，跟上全球 2050 淨零的腳步。

其次，關於缺才、缺工議題，蔡總統表示，政府已公布移工留才方案，未來在台工作滿 6 年的移工或僑外生可以繼續留用，滿 5 年還可以申請永久居留。讓具備技術能力的移工人才留在台灣，讓「留才久用」成為產業發展的重要助力。

第三項議題為推動淨零碳排目標，蔡總統進一步指出，面對全球低碳轉型趨勢，政府已宣布 2050 年淨零碳排目標，也將公布「台灣淨零碳排路徑圖」。未來的路徑規劃，是以平均每年電力需求成長 2% ± 0.5% 情境假設為基礎，相信可以滿足未來的電力需求。

蔡總統提到，無論是排碳能力的建構或未來碳費的徵收，都會考量企業承受能力，依循「先大 (企業) 後小 (企業)」、「以大帶小」模式，並由國營事業以身作則，逐步推動。也就是說，政府有決心達成 2050 淨零轉型目標，但不會以壓縮產業發展作為代價，也不躁進，會逐步推動法規改革，和業界密切合作落實 ESG，協助企業邁向淨零轉型，甚至創造新商機。