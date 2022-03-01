第三波台北熊好券來了 10.2萬名幸運兒中獎

北市今 (1) 日推出第三波活動，民眾無須登記，只要在前二波活動將熊好券全數使用完畢者即自動獲得參加抽獎的資格，本次住宿、饗購、藝文、市集、運動等五種票券各抽出 1 個幸運號碼，合計 10.2 萬名幸運兒獲獎，此波熊好券使用期限至 3 月底。

北市府指出，在 2 位律師見證下，以線上抽籤系統抽出第三波「台北熊好券」幸運號碼，住宿券中獎號碼為「0」，共 3133 人獲得住宿券 1 張；饗購券中獎號碼為「7」，共 83383 人獲得饗購券 2 張；藝文券中獎號碼為「1」，共 3734 人獲得藝文券 3 張；市集券中獎號碼為「5」，共 9823 人獲得市集券 4 張；運動券中獎號碼為「4」，共 1988 人獲得運動券 5 張。

北市府表示，第三波熊好券活動合計共有 10 萬 2061 人獲得感恩回饋禮。系統將於 1 日下午自動派送至各中獎人的台北通 APP 票夾。

北市府發行熊好券，經過前二波活動，累積消費張數不僅衝破 500 萬張，整體執行率更達到 92.87%。

台北市政府秘書長陳志銘表示，第三波活動不用登記，舉例來說，民眾於前二波曾經抽中運動券、且得到的運動券均有使用完畢，即取得運動券抽獎資格；今日運動券抽出的幸運號碼與身分證末碼相同，即可再次獲得運動券。

陳志銘說明，本次中獎票券為住宿券 1 張（面額 1000 元）、饗購券、藝文券、市集券、運動券分別為 2、3、4、5 張（面額 100 元）。陳志銘提醒，第三波熊好券同樣是「期間限定」，自即日起至 3 月 31 日截止，可在台北市境內各熊好店家消費。