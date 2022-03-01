中國商務部：CPTPP有些條款敏感 但仍符合改革開放大方向

中國商務部副部長王受文表示，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）有些條款複雜敏感，但仍符合大陸改革開放的大方向，商務部長王文濤則說，估計短期內供應鏈受阻情況仍難緩解。

王受文周二（1 日）在國新辦記者會上表示，目前中國按 CPTPP 加入程序，正在和成員國磋商，「CPTPP 的內容非常廣泛，有些條款更加複雜、敏感，但是我們認為，它和中國改革開放大方向是一致的。」

例如，國有企業 CPTPP 的規則要求國有企業與其他企業公平競爭，他說：「這是關於國有企業的一個核心要求，這與我們所堅持的國有企業市場化改革方向是一致的。」

王文濤說：「從供給衝突來看，原材料、大宗商品的供給仍然沒有恢復正常，換句話說，就是供應鏈的這些瓶頸還沒有得到緩解，短期內預計也難以得到緩解。」

王文濤表示，缺櫃、缺工等問題持續干擾外貿企業，原材料價格、運價成本仍偏高。他說，調查結果顯示，有些企業的獲利情況不是很樂觀，影響他們接單的信心，特別是中小外貿企業。

商務部長助理盛秋平則說，將積極培育「一帶一路」合作新增長點，深入發展「絲路電商」，加強數位貿易、新型基礎設施等領域的合作。政府也將推動對外投資，加強新能源、節能環保、綠色基礎設施等領域的合作。