〈遠傳攻元宇宙〉斥10億元打造全台首個加速器 新創團隊明年9月亮相

遠傳 (4904-TW) 今 (21) 日宣布，成立全台第一個「5G 元宇宙加速器」，將先投資約 10 億元培育新創團隊，聚焦消費者應用與企業客戶兩大解決方案，預計明年 3 月公布入選團隊、9 月進行成果發表。

總經理井琪預期，元宇宙有望成為 5G 殺手級應用，尤其 3D、AR、VR 應用會較快有成果，過去主要聚焦在硬體設備，不過軟體也是發展重點，才能讓元宇宙的人有連結性，例如需要發展雲端購物商城等相關應用。

井琪補充，元宇宙需要成熟，除了軟、硬體配套必須同時到位，5G 也成為關鍵因素；過去 4G 傳輸頻寬不夠，加上網路會遲延導致有時間差，但 5G 已能克服困難，而元宇宙要達到便利性，要視穿戴裝置與軟體內容成熟度，不是一家公司可獨立完成，要靠很多科技公司共同努力。

遠傳預計投入 10 億元資金培育 5G 元宇宙加速器，井琪指出，此金額跟國際比起來不算多，其中，韓國政府就投入上兆元打造元宇宙國家隊，而是作為拋磚引玉，期望未來有更多企業、國家基金加入，讓台灣新創團隊在元宇宙領域可以蓬勃發展。

遠傳 5G 元宇宙加速器推出遠傳心生活共創平台與遠傳大人物生態圈等兩大共創計劃，分別針對消費端與企業端，規劃明年 3 月公布新創團隊名單，後續會提供新創團隊技術、行銷業務支援、商業化驗證場域等，明年 9 月進行成果發表。

資訊暨數位轉型技術群執副胡德民表示，台灣有許多優秀的新創團隊，不過缺乏實證場域或是可對接的客戶，預期未來合作的新創團隊不一定是缺乏資金，可能是欠缺驗證場景、技術以及帶動商機的助力。