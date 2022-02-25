信義房屋去年純益創4年來新高 擬配發每股2.8元現金股息

信義房屋 (9940-TW) 今 (25) 公布最新財報，稅後純益達 23.7 億元，創 4 年來新高，年增 51.06%，每股純益 3.19 元，信義房屋董事會通過，擬配發每股現金股利 2.8 元，以今天收盤價計算，股利現金殖利率達 8.26%。



信義房屋 2021 年第四季營收 57 億元、稅後純益 6.8 億元，季減 6.21%，年增 9.65%，每股純益達 0.92 元。2021 年全年營收 187.92 億元，稅後純益 23.7 億元，每股純益 3.19 元。

信義房屋指出，2021 年即使年中受到疫情干擾，但在三級解除後的遞延買盤集中回籠以及眾多外部條件簇擁下，全台買賣移轉棟數創下 8 年新高的 34.8 萬棟，反映市場買氣是近 8 年最好的一年，整體房市呈現價量齊揚走勢，信義房屋核心房屋仲介本業表現轉強。

信義房屋指出，信義代銷 2021 年業績也交出亮眼成績單，加上無錫案「山水嘉庭」案交屋認列營收獲利的挹注獲利。

此外，信義房屋指出，為了落實股東行動主義，並因應未來疫情可能帶來股東會的群聚感染風險，今天董事會決議今年股東會召開方式為視訊輔助的實體會議，以維護股東在防疫期間安全參與會議的權利。