俄羅斯於烏克蘭發起「特別軍事行動」

俄羅斯入侵烏克蘭，發起了特別軍事行動。烏克蘭已宣布實施軍事管制。烏克蘭部份地區槍聲四起砲火隆隆，基輔和頓巴斯亦不能倖免。

我們擔心烏克蘭將會深陷重創，包括傷亡。西方正加碼對俄羅斯金融制裁並且為烏克蘭提供支援。

截至目前為止，市場紛紛採取避險行動，但並非全面拋售。從不同資產類別以及區域之間的輪動來看，反映大宗商品的風險波動劇烈，受俄烏衝突影響最大。

商品：石油、天然氣、穀物及鈀金暴漲。俄羅斯是所有上述商品的主要出口國，而烏克蘭是穀物的主要出口國。

貨幣：美元、瑞士法郎及日圓上漲；歐元及英鎊下跌。

債券：美國國庫券、以德國國債為首的歐元區政府債券及英國國債均上揚。

股票：股票指數全面下滑，歐洲、中東及非洲市場領跌。德國等與俄羅斯貿易往來密切的國家表現不如能源生產國家。

新興市場：俄羅斯／烏克蘭暴跌。相較於巴西等商品出口國，土耳其及印度等商品進口國遭受到更大的打擊。墨西哥比索和南非蘭特（新興市場風險的晴雨表代表）走弱，但至今為止仍表現出色。

影響

我們認為，現階段公開衝突全面爆發，將對國際體系造成重大衝擊。然而，鑑於北約組織對西歐的保護，軍事衝突料將集中在烏克蘭領土上。

因此，烏克蘭與俄羅斯受到的間接傷害將最為嚴重，在這兩個經濟體之外，歐洲受到的影響最大，其次是美國及亞洲，當中許多新興市場亦難以脫身。

世界其他地區受到的經濟影響很可能是商品價格升高，推高通膨並打擊經濟增長，導致輕微的停滯性通貨膨脹。

然而，若軍事行動與緊張局勢持續升溫，讓俄羅斯被排除在西方支付及快速傳訊系統之外，正如伊朗一樣，則能源供應中斷可能導致嚴重的停滯性通膨衝擊。俄羅斯向歐洲供應 40% 的天然氣、一半固體燃料（包括煤炭）及約四分之一石油。

我們預期，主要央行受此影響，鷹派立場會有所軟化，讓聯準會在 3 月份傾向升息 25 個基本點及讓歐洲央行保持觀望。

長期影響可能會是深遠的，但需要時間逐步顯現。在國家利益與意識形態上，我們看到對外的經濟政策將轉向於降低或控制金融市場的穩定，而不是鼓勵經濟與金融一體化，這相當於在經濟體之間築起一道牆，並弱化了原本的連結。

總結

我們預期近期市場將繼續劇烈波動，但值得注意的是，過去衝突通常會為長線投資人帶來具吸引力的進場點。有鑑於波動性和不確定性增加，戰爭（以及停滯性通貨膨脹風險）強化了投資組合多樣化的理由。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。