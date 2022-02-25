〈俄烏衝突〉烏克蘭全境陷戰火 陸企淡化戰爭風險

愈來愈多在烏克蘭或俄羅斯經商的中國企業表示，俄烏業務的比率很小，烏克蘭危機的影響有限，且中國在該地區的投資規模有限，並由國有企業主導。

貴州川恆化工周四（24 日）在投資人關係平台上表示，在烏克蘭與俄國的業務規模很小，因此幾乎沒有影響。美康生物科技公司說，只有新冠產品出口至烏克蘭，但烏克蘭業務占營收的比率很小，新冠產品占美康生物科技產品的比重不大。

潤豐股份 (301035-CN) 周四也表示，烏克蘭局勢暫時未產生影響，「我們在烏克蘭的銷售比重本來就很小，並且如果它（烏克蘭）真的有戰事或者什麽的話，它（烏克蘭）更會優先保障農業，所以對我們這個基礎行業（來說），影響估計不是特別大。」

一些陸企甚至暗示他們可能從地緣政治緊張局勢中受益，大發戰爭財。

例如，製造海洋電子技術系統的北京海蘭信數據技術公司 (300065-CN) 表示，其產品可在戰時監控海上活動，「能避免類似此次俄烏衝突中，烏克蘭濱海城市敖德薩被快速滲透的情況。」

Carnegie Moscow Center 資深研究員 Alexander Gabuev 說：「我的印象是中國投資人將俄國視為一個風險很大、投資難度高的地方… 有嚴重貪腐風險、大量監管、波動及制裁風險。」

Gabuev 表示，中國在俄國的投資活動，多數由國有企業主導，且集中在能源產業。