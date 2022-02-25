航海、鋼鐵撐盤 台股尾盤爆量漲57點收17652點力守半年線

俄羅斯入侵烏克蘭戰火延燒，不過美股周四 (24 日) V 型強彈，激勵台股今 (25) 日同步上攻，電子三雄回神，航運股領攻，早盤大漲逾百點，但盤中金融股下殺，大盤一度翻黑震盪、跌破半年線，航運、鋼鐵等傳產權值股強勢撐盤，尾盤 MSCI 調整爆出 560 億元大量，終場上漲 57.63 點，收在 17652.18 點，力守半年線，成交量 3864.95 億元，仍不如昨日大跌成交量，周線也終止連兩紅。

觀察電子權值股表現，台積電遭外資連日出走棄守，今日股價回神，但在多空拉鋸下，以平盤價 604 元作收；鴻海走勢相對平穩，小漲 0.49%，收 103 元；聯發科歷經前兩日空軍夾擊下，跌深反彈，強彈 2.36%，收 1085 元；欣興表現續強、強彈 4%，聯電、南電、廣達也收紅。

運輸族群帶領多頭上攻，BDI 指數連漲，激勵散裝航運個股走強，台航亮燈漲停，中航大漲 7%，台驊投控漲幅也超過 5%；貨櫃三雄表現也不俗，萬海、陽明同步勁揚 2%，長榮也小漲 1%。

航空股盤中股價也高飛，航空雙雄高居個股成交量前兩大，不過午盤後獲利了結賣壓出籠，長榮航紅翻黑下跌 2%，華航尾盤也翻黑作收。

烏俄衝突推升鎳價，不讓運輸族群專美於前，鋼鐵人再度衝鋒，新鋼叩關漲停板，燁興大漲 6%，三星、官田鋼、大成鋼、新光鋼、東和鋼鐵漲幅都超過 4%。

IC 設計族群也獲資金追捧，智原、力旺同步漲停，凌通、創惟、亞信大漲逾半根停板，系微、金麗科也漲逾 4%。