台股反彈三大法人續賣超近500億元 外資再殺510億元 本周已提款逾1665億元

俄羅斯入侵烏克蘭戰火延燒，但美股周四 (24 日) V 型強彈，台股今 (25) 日走強，航運、鋼鐵等傳產權值股強勢撐盤，終場上漲 57.63 點，收 17652.18 點，力守半年線，三大法人合計賣超近 500 億元，其中外資持續提款 510 億元，連續 2 天大賣超過 500 億元，本周已提款超過 1665 億元。

加權指數今天成交值小幅縮減至 3864.95 億元；觀察法人資金變動情形，外資連續第 5 天狂賣，繼昨日大賣 534 億元後，今日再度狂殺 510.29 億元；投信力挺台股、續買 31.01 億元，連 19 買，護盤意味濃；自營商與外資同調，賣超 20.71 億元。三大法人合計賣超 611.16 億元。

電子權值股方面，台積電在多空拉鋸下，以平盤價 604 元作收；鴻海走勢相對平穩，小漲 0.49%，收 103 元；聯發科歷經前兩日空軍夾擊下，跌深反彈，強彈 2.36%，收 1085 元。

運輸族群帶領多頭上攻，BDI 指數連漲，激勵散裝航運個股走強，台航亮燈漲停，中航大漲 7%，台驊投控漲幅也超過 5%；航空股盤中股價也高飛，航空雙雄高居個股成交量前兩大，不過午盤後獲利了結賣壓出籠，長榮航紅翻黑下跌 2%，華航尾盤也翻黑作收。

法人指出，台股再度回測半年線出現防守買盤，買盤積極承接，但烏俄開戰變數限制台股反彈空間，預估短線在 17500 至 17939 點區間震盪。

