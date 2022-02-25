減碳排成主流，ESG綠電成為電力市場新王者

環境變化無疑是影響未來經濟趨勢的最重要因素，長期來看投資人勢必要瞭解、評估實體與轉型氣候變遷風險帶來的潛在後果，以及對於 ESG 企業的影響性。

PGIM 保德信投資管理指出，透過由上而下的策略式分析，氣候變遷對成長導向性資產如股市，產生的直接影響性最大，這也是為何投資市場將 ESG 納入選股標準的原因之一，為了因應環境對資產的影響，投資人不妨透過專業資產管理公司，以嚴謹的選股框架挑選出值得長線持有的 ESG 企業。

去年 11 月舉辦的第 26 屆聯合國氣候大會 (COP26) 氣候峰會中，首次將「減少煤炭使用」寫入官方文本中，顯示目前全球對抗地球暖化、極端氣候幾乎已成為全球共識，由於各國央行已逐漸體認到氣候變遷可能會導致系統性的金融危機，但仍因為各國角力與各種力量相互拉扯，極端氣候的衝擊範圍與程度，現階段仍無法完全確定。

不過，根據投資模型所建置的策略性回報預期，透過由上而下的 ESG 布局策略，且關注氣候風險的投資組合，可以有效避免持有可能受到不利影響的地區與資產，讓投資人追求更佳的風險調整後之收益。如今，每一位投資人都身處於全球整合跨境收益與供應鏈的世界，結合「由下而上」與「由上而下」兩種策略，來探討氣候變遷對經濟的衝擊至關重要，唯有按以此道布局，才能為獲得投資人所期望的投資組合成果。

隨著氣候變遷的迫切性較過往更為明確，ESG 中對於再生能源產業在能源轉型的核心性，讓不少專業投資機構看好能源轉型產業的發展，由於能源轉型進展最多之處，在於再生能源的使用，按各國國內生產毛額計算，世界上有高達 3/4 地區所產生的再生能源，比起傳統化石燃料更為便宜，亦為未來投資重點產業之一。

PGIM 保德信投資管理指出，在政府政策、科技發展與國際合作帶動下，促使再生能源的基礎設施，已經逐步由過往的利基市場轉為主流市場，根據國際能源署 (IEA) 預估，綠能發電將於 2025 年取代燃煤，進入 2050 年，包括氫、風力、太陽能面板、生質能、地熱、太陽能熱發電及潮汐發電等綠能發電，甚至可供應全球七成以上電力，並結合創新科技運用，實現智慧電網的新時代。

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