〈能源盤後〉俄軍攻擊烏克蘭 原油盤中飆破100美元 收盤回落

WTI 原油期貨價格周四 (24 日) 收高，WTI 原油和 Brent 原油盤中高點均創 2014 年以來首次突破 100 美元，係因俄國軍隊與坦克入侵烏克蘭，並在普丁總統的授權下對烏克蘭發動空襲。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 71 美分或 0.8%，收每桶 92.81 美元，自盤中高點 100.54 美元回落。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.24 美元或 2.3%，收每桶 99.08 美元，自盤中高點 105.79 美元回落。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.2%，收每百萬 Btu 4.568 美元，自盤中高點 4.94 美元逆轉收低。

3 月交割的汽油期貨價格上升 1.7%，收近每加侖 2.771 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 2.897 美元。

市場推動力

俄國對烏克蘭發動攻擊，被視為 1190 年代巴爾幹戰爭、甚至二戰以來歐洲最大規模軍事行動，在疫情和供應鏈瓶頸導致全球經濟不確定時期，俄軍的行動加倍引起供應鏈中斷的擔憂情緒。

歐洲天然氣需求約 30% 至 40% 靠俄國供應。

分析師曾表示，烏俄衝突提高俄國石油和天然氣供應中斷的風險，且制裁和油價上漲的影響恐加劇全球通膨壓力。

美國拜登總統周四公布美國對俄國的追加制裁，封鎖更多銀行，但分析師表示，最新制裁措施可能包括將俄國排除在 SWIFT 國際支付網絡之外。

CFRA Research 的能源股票分析師 Stewart Glickman 認為，拜登不會做出「可能造成美國駕駛進一步痛苦的政治舉措」，因此 WTI 原油價格可能飆破關卡後又回落到 90 美元範圍，這將「反映目前市場原油緊繃的情形，但不會受到制裁影響。」

EIA 供應報告

由於周一是總統日休市，美國能源資訊署 (EIA) 的每周石油供應數據將較平時延遲一日至周四發布。

EIA 周四公布，上周 (2/18 止) 原油庫存增加 450 萬桶。

根據標準普爾全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 的調查，分析師平均預期上周原油庫存減少 30 萬桶。美國石油協會 (API) 周三公布，上周原油庫存增加 600 萬桶。

EIA 也公布上周汽油庫存和蒸餾油庫存分別減少 60 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上周汽油庫存和蒸餾油庫存分別減少 110 萬桶。

EIA 數據顯示，俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存當周減少

200 萬桶，同時戰略儲備石油 (SPR) 下降 240 萬桶。

另外，EIA 也公布上周天然氣供應量下降 1290 億立方英吋。