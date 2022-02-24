走出疫情陰霾 漢來美食Q4獲利寫單季第三高紀錄

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (24) 日率先餐飲同業公布去年財報，受疫情造成第二、三季呈現虧損，全年稅後純益 0.75 億元，年減 73.05%，每股純益(EPS)2.01 元，不過，由於第四季報復性消費湧現，外食需求熱絡，單季稅後純益衝上 1.43 億元，年增 104.29%，每股純益 3.84 元，創單季史上第三高，顯示餐飲業已明顯脫離本土疫情陰霾。

漢來美食第四季合併營收 9.77 億元，年減 2.2%，營業毛利 4.56 億元，年減 0.21%，毛利率 46.72%，年增 0.96 個百分點，營業利益 1.62 億元，年增 90.59%，營益率 16.56%，年增多達 8.09 個百分點，稅後純益 1.43 億元，年增 104.29%，每股純益 3.84 元，創單季第三高紀錄。

由於去年第二、三季疫情衝擊大，漢來美食全年合併營收 29.3 億元，年減 15.3%，營業毛利 11.68 億元，年減 21.99%，毛利率 39.85%，年減 3.42 個百分點，營業虧損 0.66 億元，年減 140.97%，營益率 - 2.26%，年減 6.93 個百分點，稅後純益 0.75 億元，年減 73.05%，每股純益 2.01 元，獲利為歷年低點。

漢來美食表示，始終採積極穩健的營運步伐，即便處疫情期間也積極進行舊店改裝升級並拓展新店，帶動年 1 月營收衝出單月次高佳績，看好餐飲業今年有望迎來活絡新氣象。

展望 2022 年，漢來美食除了將既有品牌優化，並將台北南港漢來飯店開幕列為重點工作。

回顧 2021 年，餐飲業第二季營運受本土疫情重創，但漢來美食在疫情最嚴峻時刻仍不斷創新研發，推出電商商品和外帶方案，有效與客人維持連結，同時，審慎進行品牌調整及展店計畫，不僅穩住第三季營運，並在第四季振興劵的帶動下，大幅回補營收缺口。

漢來美食已陸續在高雄漢來飯店內推出 PAVO 餐酒館，並在年初插旗新竹，導入為兩大人氣品牌「漢來上菜片皮鴨專賣店」及「漢來上海湯包分店」，而近來漢來飯店內 45 樓的「焰」鐵板燒、牛排館和星光薈也全新改裝完成，在高雄餐飲業界的討論度高。

除了展店，漢來美食將同步深耕電子商務市場，推出更多常溫食品和冷凍熟食，藉此打造成長的另一曲線。