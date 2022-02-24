八貫去年每股賺3.92元 擬配3元同創新高

專業 TPU 機能布大廠八貫 (1342-TW) 今 (24) 日公告第四季財報，純益 0.8 億元，季增 8%，年增 148%，每股純益 1.21 元，全年稅後純益達 2.66 億元，年增 35.7%，每股純益 3.92 元；董事會決議，去年盈餘每股擬配發 3 元股利，配息率高達 76.5%，全年純益、每股純益、股利發放同創歷史新高，以今日收盤價計算，殖利率達 4.77%。

八貫第四季營收 6.47 億元，季增 23%，年增 72%，毛利率 23.8%，季減 0.9 個百分點，年減 0.4 個百分點，營益率 15.46%，季減 1.84 個百分點，年增 2.26 個百分點；純益 0.82 億元，季增 8%，年增 148%，每股純益 1.21 元。

八貫去年全年營收 20.68 億元，年增 35.1% ，毛利率 23.45%，年減 2.05 個分點，營益率 15.28%，年減 1.02 個百分點；稅後純益 2.66 億元，每股純益 3.92 元。

展望今年，八貫表示，去年下半年起，因石化供需與國際運輸問題，多數國際品牌客戶調整採季單或年單方式下訂，帶動今年 9 月前產能已全數滿戴，訂單能見度高，1 月營收也突破 2 億元，創同期新高，預期第一季淡季不淡，力拚維持去年第四季高峰表現。

八貫表示，因應客戶新品增加及新客戶需求，宜蘭廠 (德興四路) 第二期新廠擴建，新產能自今年第四季起將陸續開出，以因應客戶長約需求，今年營運表現將保持雙位數成長。