八貫Q3純益季增6.6% 每股賺1.12元 本季營收再戰新高

TPU 機能布料暨成品大廠八貫 (1342-TW) 今 (21) 日公告第三季財報，稅後純益 0.76 億元，季增 6.67%，每股純益 1.12 元，前三季每股已賺 2.71 元。目前訂單已看至明年第二季，看好第四季營收可望再創新高。

八貫第三季營收 5.2 億元，季減 13%，年增 18.21%，毛利率 25%，季增 3 個百分點，年減 4 個百分點，營益率 17%，季增 4 個百分點，年減 4 個百分點；稅後純益 0.76 億元，季增 6.67%，年增 1.58%，每股純益 1.12 元。

八貫前三季累計營收 14.21 億元，年增 22.93%，毛利率 23.3%，年減 2.6 個百分點，營益率 15.2%，年減 2 個百分點；稅後純益 1.84 億元，年增 12.2%，每股純益 2.71 元。

八貫受惠歐美疫情趨緩，帶動國際戶外用品客戶需求倍增，拉貨力道強勁，稼動率維持滿載，加上航空業復甦也帶動航太救生產品訂單回籠，醫療床訂單穩定成長，同時也因應成本上漲調漲價格，單季毛利率回升至 25%。

八貫目前訂單能見度已可看到明年第二季，機能性布料、成品組件廠稼動率都將維持滿載，已規劃機能性布料廠加開 1 至 2 班生產，並採購機台設備以因應客戶需求，預期第四季營收可望再創新高。

