敦泰去年獲利跳增5倍 EPS 30.23元創高 擬買回庫藏股

驅動 IC 廠敦泰 (3545-TW) 今 (23) 日公布去年財報，受惠驅動 IC 價格飆漲，去年全年營運三率三升，稅後純益首度衝破 60 億元，達 61.13 億元，年增 504%，每股稅後純益 30.23 元，大賺三個股本，雙創歷史新高，公司並預計，自明日起實施庫藏股計畫，預定買回 4000 張。

敦泰去年第四季營收 55.97 億元，季減 10.77%，年增 29.95%，毛利率 49.62%，季減 4.83 個百分點，年增 18.02 個百分點，營益率 31.23%，季減 7.31 個百分點，年增 16.99 個百分點，稅後純益 13.28 億元，季減 27.56%，年增 135%，每股稅後純益 6.54 元。

敦泰去年全年營收 219.91 億元，年增 59.35%，毛利率 48.79%，年增 23.94 個百分點，營益率 32.42%，年增 24.95 個百分點，稅後純益 61.13 億元，年增 504%，每股稅後純益 30.23 元。

敦泰今日也公告擬執行庫藏股計畫，買回期間自明 (24) 日至 4 月 23 日，區間價格落在 103-231 元，若低於下限將持續買回，一共買回 4000 張，約占公司已發行股份總數 1.85%，主要用於轉讓予員工，激勵員工、提升向心力。