穎崴去年Q4三率全飆高 EPS 7.02元創下新高

測試介面廠穎崴 (6515-TW) 今 (23) 日公布去年財報，去年第四季隨著高階測試座出貨明顯回升，產品組合明顯優化，推升三率全創新高，稅後純益達 2.35 億元，季增 94.21%，年增 99.15%，每股稅後純益 7.02 元，雙雙改寫新猷。

穎崴董事會今日也決議通過股利分派，每股擬配發 11 元現金股利，總配發金額 3.76 億元，殖利率 2.61%。

穎崴去年第四季營收 9.43 億元，季增 24.9%，年增 51.61%，毛利率 48.67%，季增 7.94 個百分點，年增 5.14 個百分點，營益率 29.48%，季增 9.89 個百分點，年增 6.94 個百分點，稅後純益 2.35 億元，季增 94.21%，年增 99.15%，每股稅後純益 7.02 元。

穎崴去年全年營收 28.87 億元，年減 0.8%，毛利率 41.88%，年增 1.79 個百分點，營益率 20.51%，年減 2.44 個百分點，稅後純益 4.87 億元，年減 8.29%，每股稅後純益 14.46 元。

另外，穎崴為促進企業整合暨加強經濟規模效益，整合旗下蘇州亦崴電子科技與磐時電子商貿 (上海) 兩家公司，有助降低成本，由於兩家最終母公司均為穎崴，因此不影響股東權益。