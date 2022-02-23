權證投資人一定要了解的 市場概況及相關認售權證推薦

受到俄烏局勢緊張影響，2/22（二）台股盤中一度大跌至最低 17,840.38 點，終場則跌幅收斂，下跌 252.20 點，以 17,969.29 點作收，跌幅 1.38%。從 22 日市場概況來看，大盤成交金額回升至 3,998 億元，然而權證總成交金額僅約 33.6 億元，權證佔大盤成交金額比例為 0.84%。值得一提的是，受到 22 日大盤走跌影響，認售權證成交金額佔比高達 7.86%，為近五個交易日最高。觀察 22 日群益投資人買進金額排行，除了 長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、台積電 (2330-TW) 的認購權證，連結標的為 台灣加權指數 (TSE01-TW) 的 臺股指群益 17 售 35 (03966P) 也位居第二名，買進金額逾 985 萬元。由於權證具有多空方向皆可操作的靈活特性，投資人若看空大盤走勢，不妨選擇剩餘天期 90 以上且價內 5%~ 價外 20% 之指數型認售權證布局，例如：臺股指群益 18 售 15 (04277P)、臺股指群益 18 售 05 (04082P)、臺股指群益 17 售 32 (03963P)、臺股指群益 16 售 15 (03507P) 等，並且務必設定好停利停損點。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

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