金管會對台股信心喊話 點名密切關注四大重點

俄烏情勢惡化，台股今 (22) 日重挫 252 點，萬八及季線都宣告失守，對此，金管會對台股投資人信心喊話表示，台股相對於其他亞洲主要股市跌幅相對輕，金管會也點名將密切關注俄烏情勢對台股影響等四大重點。

證期局副局長郭佳君表示，最近因為俄烏情勢，各國股市都波動加劇，台股今天跌 252.2 點，跌幅 1.38%，跟主要亞洲股市相比，截至下午 1:30 為止，跌幅皆小於日本股市的 1.67%、韓國 1.40%、香港 3.07% 的跌勢。

郭佳君表示，俄烏情勢只是一時，整個投資未來整體還是要看長期的基本面，主計總處預測今年的經濟成長率 4.15%，上市櫃延續去年產業績效不錯，1 月營收 3.49 兆元，年成長 9.56%，基本面還是不錯，投資人面對國際不確定因素比較高時，要更冷靜觀察、審慎評估。

郭佳君強調，金管會上周已召開過股期市會議，對國際形勢做通盤討論，金管會與周邊單位之後會持續密切關注包括：俄烏事件對台股影響、國際相關股市變動、美國升息速度、外資進出我國股市等四大重點。

郭佳君表示，國內券商自營部門目前適足率無虞，依舊超過 150% 法定門檻；另外針對近來台股頻頻波動，金管會也已督導台灣證交所、櫃買中心對於證券商按月申報的風險預警指標作業要加強了解，若經預警機制有券商特別高時，交易所或櫃買將做查核了解。