〈焦點股〉鎳價飆上近11年新高 不銹鋼族群齊揚

倫敦金屬交易所 (LME) 基本金屬價格持續攀高，其中鎳價大漲近 5%，創近 11 年來新高，市場看好不銹鋼價可望重啟漲勢，對相關台廠營運有利，包括彰源 (2030-TW)、運錩 (2069-TW)、大成鋼 (2027-TW) 等，今 (20) 日均表現不俗，第一銅 (2009-TW) 也在銅價走揚的激勵下，股價上漲逾 2%。

由於市場需求趨緩，考量下游銷售及流通價下滑，因此，不銹鋼上游煉鋼廠燁聯 1 月內銷盤價開低，內銷 304 系熱冷軋鋼板每公噸大降 6000 元、430 調降 3000 元，內銷為連續 2 個月降價；外銷則維持平盤，期望開春後產業可望擺脫困境。

LME 鎳價周三上漲近 5%，期鎳上漲 1081 美元，來到每公噸 23154 美元，創下近 11 年新高，市場認為，煉鋼成本高漲，可望推升 2 月盤價轉為上漲。

不銹鋼族群今天獲得資金點火，包括下游廠彰源、大成鋼、運錩等，今天股價勁揚 3-4%，燁輝、允強等也在盤上表現。

此外，LME 銅價周三上漲 1.7%，結算價報每噸 9841.5 美元。第一銅今天漲逾 2%，一度衝上 42.9 元。

台股今天走勢震盪，午盤後逐漸翻紅，整體鋼鐵族群表現亮眼，中鋼午盤上漲約 0.7%，中鴻、中鋼構、東和鋼鐵、燁興、海光等也都表現不俗，上市鋼鐵類股指數上漲逾 1%，為盤面多頭指標。