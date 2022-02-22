〈華新法說〉去年純益年增倍數 每股賺4.27元創高 擬配1.6元股利

電線電纜廠華新 (1605-TW) 今 (22) 日舉行線上法說並公布財報，受惠不鏽鋼、線纜需求增加，印尼鎳生鐵廠產能逐步提升，去年雙率雙增，稅後純益 146.43 億元，年增 118.85%，每股純益 4.27 元，創新高。

華新董事會也決議通過股利分派，每股擬配 1.6 元現金股利，創 17 年來新高，以今日收盤價 28.3 元估算，殖利率約 5.65%。

華新去年第四季營收 464.28 億元，季增 9.88%、年增 48.86%；毛利率 18.23%，季增 5.77 個百分點、年增 7.6 個百分點；營利率 13.96%，季增 5.13 個百分點、年增 8.1 個百分點；稅後純益 46.47 億元，季增 2.72%、年增 147.97%，每股純益 1.35 元。

華新去年全年營收 1566.65 億元，年增 39.2%；毛利率 12.64%，年增 1.56 個百分點；營利率 8.52%，年增 1.96 個百分點；稅後純益 146.43 億元，年增 118.85%，每股純益 4.27 元。

幕僚長潘思如表示，去年成長動能包括不鏽鋼與線纜獲利成長，另外，印尼鎳生鐵廠去年第四季雖然仍受到電力不足影響、無法全產全銷，不過整體產能已大幅攀升至 7000 多萬噸。