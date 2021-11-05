〈華新法說〉印尼鎳生鐵廠目標明年首季滿載 年產能擴大至3.6萬噸

電線電纜廠華新 (1605-TW) 今 (5) 日召開法說，幕僚長潘思如表示，印尼鎳生鐵廠電力設備年底啟用後，產能將逐步提高，目標明年第一季全產全銷，總量上看 3.6 萬噸，有望再帶動營運成長。

華新印尼鎳生鐵廠共四條產線，今年第三季開始投產，年產能滿載可達 3.6 萬噸，不過受到當地電力不足影響，第三季產能僅 4200 噸。

潘思如指出，印尼鎳生鐵廠電力系統預計 12 月完工啟用，產線將逐步擴大，目標明年第一季達到滿載、單季約 7500 噸，此外，自 8 月開始，華新持有印尼鎳生鐵廠股權，從 50% 攀升至 92%，獲利同步增加。

其他事業體方面，潘思如說，不鏽鋼價格近幾個月波動大，但整體下半年優於上半年，訂單能見度維持 1 個多月，惟年底至明年初不明朗；電線電纜則較穩定，每季差異不大，預期本季獲利將與第三季相當。

法人也關注太陽能、離岸風電工程進度，華新轉投資美國太陽能系統廠 Borrego Solar，前三季認列虧損約 1.6 億元，潘思如表示，該太陽能廠按照工程進度認列獲利，預計第四季完工後，全年仍維持獲利。

另外，華新與風機大廠三菱重工維特斯 (MHI Vestas) 簽署的離岸風機塔內電線電纜合約，最快 2022 年開始供應，不過此營收貢獻不高，占電線電纜事業比重不到 1%。