野村首評國巨 看好轉型效益喊買目標價650元

日系外資野村證券首度將被動元件大廠國巨 (2327-TW) 納入追蹤名單，看好被動元件景氣將谷底翻揚，標準品跌幅逐漸收斂、稼動率回升，加上國巨過去併購策略讓公司在高階品有較好的競爭優勢，初次評等給予「買進」、目標價 650 元。

野村表示，台灣被動元件廠的股價通常會隨著產業週期波動，目前大宗標準品 (Commodity) 稼動率已經落底，3 月後稼動率將逐步回升，產業修正週期將告一段落。

此外，價格方面，野村指出，標準品第一季價格季減 3-5%，第二季的價格跌幅估將也不到 5%，幅度都較修正週期開始的兩個季度、季減 5-10% 收斂，反應了材料和運輸成本上升、被動元件近幾年的整併，以及同業嚴格管控產能等因素。

高階特規產品 (Premium) 則受惠電動車、快充、5G 及雲端設備需求上升，野村認為，國巨透過併購美國基美 (KEMET) 及普思 (Pulse) 後，在高端 MLCC 市占率大幅提升、KEMET 鉭質電容龍頭地位也強化國巨產品組合。

野村看好，目前從產業看到車用、工控的被動元件需求依舊吃緊，鉭電的交期拉長也將推升價格上漲，而國巨特規品比重達 75%，相較其他大中華區同業，在高階品領域有更好的優勢與機會，可望推升明後年獲利都有 10-15% 的成長。