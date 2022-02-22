無懼疫情影響 去年Q4新創吸金逾1700億美元

不受疫情變數影響，資金持續湧入創投找標的，根據 KPMG 安侯建業發布 2021 年第四季《創投脈動：全球創業投資分析》，去年第四季新創企業在 8710 筆融資交易案件中共募集了 1714 億美元。

根據 KPMG 觀察，資金湧入創投，主要與資金狂潮、可觀的出場回報，以及不斷新加入的企業創投 (CVC)、家族辦公室 (Family Office)、非傳統投資者參與，都增加整體投資市場的吸引力。

此外，Omicron 變種病毒襲擊，使得某些地區恢復遠距工作及延遲返回辦公室計畫，再次強化創投在各行各業找尋數位科技及混合工作環境服務，強勢投資環境和高度數位化需求情境下，將有助於 2022 年第一季度創投投資成長趨勢。

調查指出，鉅額融資仍持續主導創投市場，尤其部分獨角獸公司去年第四季進行大筆資金融資，例如：印尼電子商務企業 J&T Express(25 億美元)、美國網絡管理企業 Lacework(13 億美元)、美國電子商務企業 Thrasio(10 億美元) 和德國金融科技企業 N26(9 億美元)，相比去年基期，2021 年獨角獸的交易數量與融資總額年增幅都有 1 倍以上的增幅。

調查也發現，去年獨角獸公司的數量呈現爆炸式增長，第 4 季全球共新增加 126 家獨角獸企業，就連今年第一季，仍有尚未成熟的創投市場出現新的獨角獸，顯示可以吸引到創投資金的新創公司仍持續增加中。

KPMG 安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓分析，去年是全球創投市場的豐收年，總投資額、創投交易金額及數量、全球企業創投 (CVC) 投資及交易量、企業出場數量及總出場金額、全球募融資額均創歷史新高。

郭冠纓指出，儘管 Omicron 引發新的挑戰和限制，但在美洲和歐洲強勁投資推動下，去年第 4 季的創投仍然熱烈；此外，亞洲創投投資總額相比 2021 年第 3 季歷史新高有所下降，但與歷史趨勢相比仍然相對強勁。