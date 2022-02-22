〈台股盤前要聞〉外銷訂單連23紅、閎康擴產迎檢測商機 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，1 月外銷訂單金額月減 13%，但受惠供應鏈缺料緩解，年成長幅度仍超過 1 成，寫下連 23 紅紀錄；全球晶圓廠新產能持續開出，閎康整體訂單能見度相當高，未來 3 年將斥 15 億元擴產，搶啖中、日廠檢測商機。以下是今 (22) 日必看重要財經新聞。

1 月外銷訂單 588 億美元連 23 紅 續創歷年同期新高

經濟部統計處昨 (21) 日公布 1 月外銷訂單統計結果，在季節性因素影響下，單月金額下滑至 588.7 億美元，月減 13.3%，但受惠供應鏈缺料狀況緩解下，各大貨品接單仍為正成長，年增幅達 11.7%，連 23 紅，並續創歷年同期新高。閱讀全文...

閎康砸 15 億元大擴產 迎中、日晶圓廠檢測商機

隨著全球晶圓廠新產能持續開出，半導體檢測廠開案也進入高速成長階段，閎康 (3587-TW) 整體訂單能見度相當高，為因應客戶訂單，未來三年將進行大規模資本支出、約達 15 億元，尤其看好日本與中國，產能估將大增 50%、30%，迎接晶圓廠擴產大商機。閱讀全文...

2 月電視面板跌勢續收斂 32 吋報價持平上月

集邦旗下 WitsView 昨 (21) 日公布 2 月下旬面板報價，電視面板跌勢持續收斂，其中，32 吋電視面板報價更持平上月底，為近 8 個月首見，集邦顯示器研究處研究副總范博毓表示，由於部分產品價格持續修正，現階段僅能視為電視面板「接近止跌」的訊號；至於 IT 面板跌勢則有擴大跡象。閱讀全文...

大立光每股配 70.156 元現金股利 配發率創 12 年新高

光學元件廠大立光 (3008-TW) 昨 (21) 日召開董事會，決議 2021 年下半年盈餘每股配現金股利 39 元，加計已配發的 2021 年上半年現金股利 31.156 元，合計去年盈餘每股配發 70.156 元，盈餘配發率 50.15%，創 12 年來新高。閱讀全文...

華銀董座：今年銀行經營面臨三大挑戰

華南金 (2880-TW) 董事長張雲鵬昨 (21) 日在年度行務會議上指出，今 (111) 年銀行將面臨三大挑戰，包括：疫情變數、通膨與高房價等。華銀今年營運將聚焦強化資本結構、提升三大獲利支柱與海外業務等六大方向著手。閱讀全文...

國泰金經濟調查 逾 6 成民眾估台股上半年低點恐跌破萬七

全球疫情升溫、國際地緣政治風險緊張影響，近期歐美股市走勢震盪，股市樂觀情緒與風險偏好皆下降，國泰金 (2882-TW) 昨 (21) 日發布 2 月國民經濟信心調查結果顯示，逾 6 成的民眾預期 2022 上半年台股低點將跌破「萬七」。閱讀全文...

中鋼 1 月稅前賺 54.87 億元同期最佳 每股稅前盈餘約 0.35 元

中鋼 (2002-TW) 昨 (21) 日公告 1 月自結，稅前盈餘 54.87 億元，月減 8%、年增 52%，寫下 2011 年合併財報以來的同期最佳，每股稅前盈餘約 0.35 元。閱讀全文...

欣興、旭德今同步停牌 市場揣測合併機率高

欣興 (3037-TW) 及其轉投資載板廠旭德 (8179-TW) 昨 (21) 日雙雙以重大訊息待宣布，將在 22 日起暫停交易，以欣興大舉擴張載板產能腳步來看，市場揣測，欣興以換股合併旭德的機會極高。閱讀全文...

寶齡富錦今停牌 傳將公布腎臟新藥中國三期臨床結果

寶齡富錦 (1760-TW) 昨 (21) 日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意自 111 年 2 月 22 日起暫停交易，外界推估，寶齡將公布旗下腎臟新藥中國三期臨床試驗解盲結果。閱讀全文...