雙鴻1月營收14.85億元 登歷史次高 建準創同期高

散熱廠陸續公布營收，雙鴻 (3324-TW) 雖然受到淡季影響，1 月營收 14.85 億元，月減 1.4%、但仍年增 10.72%，創歷史次高；建準 (2421-TW)1 月營收 12.02 億元，則寫同期高，月減 8.45%、年增 8.38%。

美系外資出具報告指出，伺服器將是今年散熱廠主要營運成長動能，散熱廠受惠伺服器需求強勁、規格升級以及反映原物料成本價格，有望帶動今、明年營收與獲利增長。

雙鴻就證實，今年伺服器訂單強勁，在英特爾 (INTC-US) 新一代伺服器平台 Eagle Stream 陸續擠下對手，拿下更多客戶訂單，加上既有英特爾伺服器平台 Whitley 持續出貨、並取得新客戶訂單，預估今年全年營收至少年增 20%。

獲利方面，法人預期，雙鴻去年下半年向客戶反映原物料成本，加上高價產品比重提升、產品組合轉佳，預估去年第四季單季每股純益挑戰 4 元，有望登同期新高，毛利率回升至 20% 以上，今年則力拚持穩。

外資認為，隨著資料中心對解熱需求不斷增加，伺服器的散熱解決方案也升級，加上 Eagle Stream 平台年底前出貨量增加，建準將同步受惠，並將建準目標價上調至 56 元、給予「買進」評等。