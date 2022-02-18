鉅亨美股雷達：美國務卿下週將與俄外長會面 Roku盤前大跌25%

美股重要看點：

美國國務卿表示已接受邀請，下週將與俄羅斯外交部長會談。美國 10 年期公債殖利率來到 1.974%，美股期貨週五 (17 日) 上升，道瓊期貨漲 0.38%，標普 500 期貨漲 0.52%，那斯達克 100 期貨漲 0.72%。

路透報導，美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 周四 (17 日) 表示已接受俄羅斯邀約，下周和俄國外交部長拉夫羅夫 (Sergie Lavrov) 會面，前提是俄國未入侵烏克蘭，消息帶動美股期指上漲。

布林肯在聯合國安理會上表示，他已致函拉夫羅夫，向對方提議下周在歐洲會談，討論可以化解危機、避免衝突的方法。他說：「這場會議將在促使局勢降溫、達成互相理解脈絡下，促成主要國家領袖舉辦高峰會。」

聯準會 (Fed) 最快可能在 3 月升息，交換合約交易員目前對 3 月大幅升息的預期轉淡，預測照往例升息 25 個基點 (1 碼) 的機率高於一口氣升 50 個基點 (2 碼)。

摩根士丹利美國首席經濟學家 Ellen Zentner 表示，Fed 較可能在 3 月升息 25 個基點，5 月、6 月、7 月分別再提升 25 個基點，然後 9 月、12 月再各升 25 個基點。這代表大摩認為年底前的每一場會議，除了 11 月之外都會升息。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 622.24 點，或 1.78%，收 34,312.03 點。

那斯達克指數下跌 407.38 點，或 2.88%，收 13,716.72 點。

標普 500 指數下跌 94.75 點，或 2.12%，收 4,380.26 點。

費城半導體指數下跌 133.09 點，或 3.74%，收 3,422.60 點。

今日重要總經數據：

美國 1 月成屋銷售，預估 610 萬，前值 618 萬

重要個股動態：

英特爾投資者大會周四 (17 日) 在舊金山登場，執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 預估今年營收成長率將近 2%，優於華爾街預期，季辛格並表示，2023 年和 2024 年營收會加速成長，英特爾將是華爾街「下一個絕佳的成長題材」。

英特爾也宣布，將在晶圓代工業務之下成立汽車部門，看好此市場的成長潛力，此外財務長表示，公司將持續尋找收購目標。

Nvidia 收購英國半導體及軟體設計公司 ARM 告吹後，季辛格週四表示，如果有財團收購 ARM，英特爾將有興趣參與其中。而英特爾近期收購動作頻傳，更彰顯其重返代工領域的決心。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

串流影視設備大廠 Roku (ROKU-US) 周四 (18 日) 盤後公布第四季營收和第一季營收預測低於共識預期，供應鏈問題影響展望，令盤後股價重挫 20%。週五盤前股價下跌 25%。

Roku 營收年增率不斷下滑，自第二季年增 81%、第三季年增 51% 下降，第四季年增率降至 33%。2022 會計年度第一季預期再降至 25%，低於分析師預期的營收年增率 36%。

Roku 管理層將成長趨緩歸咎於美國電視市場的供應短缺。該公司創辦人兼執行長 Anthony Wood 表示：「與第三季相同，第四季美國整體電視銷售量低於 2019 年新冠疫情爆發前的水準。」

ROKU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Meta(FB-US) 股價自公布財報後跌跌不休，周四 (17 日) 正式掉出全球市值前十大，落在台積電 (TSM-US)、騰訊 (0700-HK) 之後。

Meta 周四收盤下跌 4.08% 至每股 207.71 美元，市值 5650 億美元。根據彭博編纂的數據，Meta 在全球市值排行榜目前退居第 11 名，落後於第九名的台積電 (6003 億美元)，和第十名的騰訊 (5898 億美元)。

與去年 9 月的高峰相比，Meta 股價跌掉 46%、幾乎腰斬，市值共蒸發超過 5000 億美元。