夏普戴正吳發公開信 退休在即仍掛念「日之丸連合2.0」構想

夏普 (6753-JP) 會長戴正吳今 (18) 日交接執行長一職並發出公開信，當中透露雖然即將退休，但還是掛念著「日之丸連合 2.0」的構想，認為一定要讓日本留下顯示器事業，更要引領世界。

戴正吳表示，以前經產省主導的「液晶日之丸連合」，因為夏普沒有參加而宣告破局，夏普和 JDI 現在各走各自的路，雖然當年社長就任不久，對外拋出新的「日之丸連合」的構想，但時機不成熟未獲重視而沒有具體進展。

他進一步指出，近期看到 JDI 減資成 1 億日幣的中小企業的新聞，覺得相當遺憾，除了 JDI，目前日本國內唯一留存的大型液晶工場只有位於堺的 SDP，如果不是自己即將退休，一定會站在最前線，以一家民間企業的立場，來帶領完成「日之丸連合 2.0」的構想。

戴正吳指出，自己目前負責制定夏普公司策略，敢說是最了解夏普的人，也是最希望夏普能再有百年歷史的人，因此是否能夠恢復往昔夏普的榮耀，這一年至關重要，希望大家能以長期的觀點，好好思考，為了夏普和日本社會的發展，現在該做些什麼。

在公開信的最後，戴正吳也回憶，當年鴻海創辦人郭台銘在鴻海總部寫下一個「義」字，排除所有金融專家的意見投資了夏普，戴正吳表示，當時背負了這個責任與使命就任了夏普的社長，扭轉了整個局面，也對日本社會也做出了貢獻。