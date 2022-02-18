德微去年EPS 7.36元攻高 今年可望賺逾1股本

二極體廠德微 (3675-TW) 今 (18) 日公告自結，去年全年稅後純益達 3.28 億元，年增 253%，每股稅後純益 7.36 元，雙創歷史新高，展望今年，德微 1 月每股純益達 0.75 元，未來隨著營收逐步增溫，獲利也可望同步增長，法人看好，德微今年將首度賺逾 1 個股本。

德微 1 月營收 1.85 億元，除了創下同期新高，也已是連續第 11 個月改寫新猷，凸顯現今客戶需求續強，稅後純益達 0.33 億元，月減 2.95%，年增 120%，每股稅後純益 0.75 元，

德微去年第四季營收 5.49 億元，季增 1.67%，年增 40.41%，稅後純益 1 億元，季增 1.02%，年增 525%，每股稅後純益 2.24 元；去年全年營收 20.57 億元，年增 33.77%，稅後純益 3.28 億元，年增 253%，每股稅後純益 7.36 元。

母公司達爾 (DIOD-US) 集團總裁盧克修指出，德微去年透過多項改革，包括整併兩廠區、4 吋轉 5 吋，以及投入自動化設備，看好去年營運即便創高，但仍屬於打底階段，預期今年成長引擎才要發動，後年再全面爆發。

展望今年，德微指出，現今訂單能見度相當高，尤其在車用 TVS 領域已排到 9 月之後，加上 IPC 大廠積極預定公司產品，整體營收、獲利可望再度創高。