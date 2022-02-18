競國去年可望轉盈 今年營收估再成長5%續創高

PCB 廠競國 (6108-TW) 接單趨緩至目前仍未回溫，但 2021 年營收以 91.91 億元創新高，年增 9.42%，估全年可望轉盈，稅後純益估達 2.5 億元，每股純益超過 1.5 元，今年營收將再創新高。

競國 2021 年營收中，泰國廠營收為 17.5 億元，較 2020 年的 14 億元成長 25%，競國主管指出，泰國廠去年仍小幅虧損，但由於國際客戶積極詢問能否提供中國以外的海外產能，泰國廠將直接受惠。

競國去年第四季起接單趨緩，單季營收 21.98 億元，法人估單季稅後純益達 5500 萬元，優於第三季 5100 萬元，每股純益估達 0.35 元，較 2020 年同期由虧轉盈。

競國接單趨緩狀況延續至今年，已公布的 2022 年 1 月營收 6.05 億元，月減 8.36%，年減 25.31%，目前接單狀況仍沒有改善，預估 2022 年第一季營收將較去年同期的 22.09 億元下滑約 10-15%，公司力拚第二季起營收走穩，內部目標 2022 年營收將較去年 90.91 億元再成長 5%，年度營收再創新高。

競國認為，推升 2022 年營收再成長的動力，主要是來自汽車板及伺服器記憶體模組板營收成長。